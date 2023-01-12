Alperen Şengün NBA tarihine geçti!

NBA'deki milli gururlarımızdan Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Sacramento Kings'e 135-115 mağlup olduğu maçta 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asist ile triple - double yaptı ve NBA tarihinde bunu başaran en genç pivot oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2023- 09:03