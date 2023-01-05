Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko deplasmanda kuzey temsilcisi Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Mücadele öncesinde detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında kuzey temsilcisi Zalgiris Kaunas'a konuk olacak .Zalgirio Arena'da oynanacak mücadeleyi Mehdi Difallah (Fransa), Carlos Peruga (İspanya), Mario Majkic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZALGİRİS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı 5 OCak Perşembe saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in güncel formatında rakibiyle 22 kez karşılaştı ve bu maçlarda 15 galibiyet aldı.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de son olarak 16. hafta mücadelesinde Virtus Segafredo Bologna'ya konuk oldu. 30 Aralık Cuma günü oynanan mücadelede rakibine 92-88 yenilen ve 16. maçlar sonunda 10 galibiyette kalan Fenerbahçe Beko'da mücadelenin en etkili ismi 26 sayı, 8 ribaund ve 30 verimlilik puanı ile Johnathan Motley oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 2 Ocak Pazartesi günü Aliağa Petkim Spor'a konuk olan sarı lacivertliler, mücadeleden 71-76 galip ayrılarak 13. maçında 11. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 19, Johnathan Motley 15 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da tedavi süreçleri devam eden Nemanja Bjelica ve Tonye Jekiri'nin yanı sıra, son antrenmanda sakatlık geçiren Tarık Biberovic bu maçta forma giyemeyecek.

ZALGİRİS KAUNAS'TA SON DURUM

Kazys Maksvytis tarafından çalıştırılan Zalgiris Kaunas'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Keenan Evans, Lukas Lekavicius, Mantas Kalnietis, Karolis Lukosiunas, Dovydas Giedraitis, Kajus Kublickas, Liutauras Lelevicius, Tomas Dimsa

Forvetler: Ignas Brazdeikis, Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevicius, Tyler Cavanaugh, Rolands Smits;

Pivotlar: Kevarrius Hayes, Motiejus Krivas, Laurynas Birutis

Koç: Kazys Maksvytis

Zalgiris Kaunas, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 16 maçta sekiz galibiyet elde etti. Rakibimiz, son olarak 29 Aralık Perşembe günü konuk olduğu Monaco'ya 84-82 yenildi. Bu mücadelede Rolands Smits 18, Keenan Evans 17 sayı üretti.

14 haftası geride kalan Litvanya Ligi'nde ise 13 galibiyetle lider durumda olan Zalgiris, son olarak 21 Aralık tarihinde konuk olduğu Gargzdai'yi 71-89 ile geçti. Zalgiris'te Laurynas Birutis 15, Karolis Lukosiunas 14, Kevarrius Hayes ise 12 sayı üretti.

İSTATİSTİK LİDERLERİ (ZALGİRİS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO):

Sayı: Keenan Evans 16.8 - Johnathan Motley 15.0

Ribaund: Rolands Smits 5.6 - Johnathan Motley 5.7

Asist: Keenan Evans 3.9 - Nick Calathes 5.7

Top çalma: Arnas Butkevicius 1.4 - Nick Calathes 1.3

Verimlilik: Keenan Evans 18.4 - Johnathan Motley 17.6