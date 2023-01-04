FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Macaristan ekibi UNI Györ'ü 78-61 mağlup etti.
Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu UNI Györ 20-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, soyunma odasına 39-37 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açan sarı-kırmızılı takım, üçüncü periyodunu 60-52 önde geçtiği karşılaşmadan 78-61 galip ayrıldı.
Rövanş müsabakası, 11 Ocak Çarşamba günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak. Play-off turunu kazanan takım, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükselecek.