Zalgiris Kaunas 86-66 Fenerbahçe Beko maç sonucu (MAÇ ÖZETİ)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşmasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler son haftalardaki kötü gidişe dur diyemedi ve Litvanya deplasmanından mağlup ayrıldı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2023- 22:55