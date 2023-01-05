TRANSFER HABERİ: Chris Singleton Anadolu Efes'e geri döndü!

Anadolu Efes, eski oyuncusu Chris Singleton ile yeniden anlaşmaya vardı. Efes, 33 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2023- 11:25