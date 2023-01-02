Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Frutti Extra Bursaspor deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'e konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 13. hafta heyecanı Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR - BEŞİKTAŞ EMLAKJET BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı 2 Ocak Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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