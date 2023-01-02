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Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Frutti Extra Bursaspor deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'e konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?