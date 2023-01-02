Anadolu Efes ayrılığı açıkladı!
Anadolu Efes, Amerikalı oyun oyuncusu Isaiah Taylor ile yolların ayrıldığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 02.01.2023- 10:48
İşte yapılan açıklama:
"Amerikalı oyuncumuz Isaiah Taylor ile yollarımızı ayırdık. Taylor, takımımız ile Euroleague'de 11 karşılaşmada 10:20 dakika ortalama süre alarak 2,6 sayı, 0,5 ribaunt ve 0,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Tofaş ile oynadığımız karşılaşmada görev alan Isaiah Taylor, mücadelede 17:15 dakika görev alarak yedi sayı ve bir ribaunt kaydetti.
Isaiah Taylor'a takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."