Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı 30 Aralık Cuma saat 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.