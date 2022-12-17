Partizan Anadolu Efes maçı sonrası Zeljko Obradovic: Nihayet kazandık
Turkish Airlines Euroleague'in 14. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes'i 82-79 mağlup eden Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic konuştu. Obradovic, "Bugünkü maç gibi birçok yakın maçı kaybetmiştik buraya gelene kadar. Nihayet bugün yakın geçen bir maçı kazandık." dedi.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 17.12.2022- 09:41
Obradovic galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini belirterek sözlerine başladı ve "Nihayet bir galibiyet aldık. Avrupa şampiyonunu yendik bugün. Bizim için çok önemli bu galibiyet. Daha önemlisi bu taraftara bir hediye verdik. Her durumda, her maç bizi destekliyorlar." sözlerini kullandı.
Sırp hoca elde ettikleri galibiyetin öneminden bahsederek, "Bugünkü maç gibi birçok yakın maçı kaybetmiştik buraya gelene kadar. Nihayet bugün yakın geçen bir maçı kazandık." açıklamasıyla maç sonu röportajını tamamladı.