Turkish Airlines Euroleague'in 14. hafta karşılaşmasında Partizan'a 82-79 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman konuştu. Ataman, "Euroleague çok zorlu bir organizasyon, her maç bir final havasında geçiyor. Kritik maçları kazandığımızda, maçı kazananlar oyuncularımdır. Bu tür maçları kaybedince ise sorumlu benim." diye konuştu.