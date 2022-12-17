Partizan Anadolu Efes maçı sonrası Ergin Ataman: Sorumlusu benim
Turkish Airlines Euroleague'in 14. hafta karşılaşmasında Partizan'a 82-79 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman konuştu. Ataman, "Euroleague çok zorlu bir organizasyon, her maç bir final havasında geçiyor. Kritik maçları kazandığımızda, maçı kazananlar oyuncularımdır. Bu tür maçları kaybedince ise sorumlu benim." diye konuştu.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 17.12.2022- 09:41
İki takımın da tüm güçleriyle mücadele ettiğini söyleyen Ataman, "Güzel bir maç oldu. İki takım da tüm güçleriyle mücadele etti. Oyunun kontrolü son 3-4 dakikaya kadar bizdeydi. Partizan oyuncularımıza çok agresif savunma yaptı. Beaubois haricinde kısa oyuncularımız dış atışlarda doğru atışları bulmakta zorluk çekti. Partizan da Nunnaly ile son hücumu iyi kullandı. Euroleague çok zorlu bir organizasyon, her maç bir final havasında geçiyor. Kritik maçları kazandığımızda, maçı kazananlar oyuncularımdır. Bu tür maçları kaybedince ise sorumlu benim." diye konuştu.