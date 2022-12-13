Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçıyla sürüyor. Fenerbahçe Beko, 13. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 13 Aralık Salı saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.