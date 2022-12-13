Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
THY Euroleague'de heyecan Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçıyla sürüyor. Fenerbahçe Beko, 13. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 12:40
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 13 Aralık Salı saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.