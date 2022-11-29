Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji sahasında CEZ Nymburk'u konuk edecek. Mücadele öncesinde detaylar sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Bahçeşehir Koleji - CEZ Nymburk basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 4. hafta maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Çekya temsilcisi CEZ Nymburk ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bahçeşehir Koleji - CEZ Nymburk basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAHÇEŞEHİR - CEZ NYMBURK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bahçeşehir - CEZ Nymburk basketbol maçı 29 Kasım Salı günü saat 20:00'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.