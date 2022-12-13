Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Kızlar Dünya Sıralaması'nı açıkladı. ABD listenin başında yer alırken, Fransa ikinci, Avustralya ise üçüncü oldu. Türkiye 5 basamak yükselerek, 464,2 puanla 23'üncü sıraya yerleşti. Türkiye FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2022'de oynadığı 7 maçtan 4'ünü kazanmıştı.

FIBA Kızlar Dünya Sıralaması belli oldu. ABD, Temmuz ayında Macaristan'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'deki yedi maçını da kazandı ve şu anda FIBA Kızlar Dünya Sıralaması'nda toplam 847,8 puana sahip. ABD ayrıca FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Amerika Şampiyonası 2022'de altın madalya kazandı.

FIBA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası 2022'de oynadığı yedi maçın altısını kazanıp üçüncü olan Fransa, 751,1 puanla ikinci sıraya yükseldi. Fransızlar, bu yaz gerçekleşen FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2022'de de bronz madalya daha kazandı.

Sıralamada 9'unculuğa gelen Slovenya ise FIBA 17 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'de oynadığı yedi maçın beşini kazanınca 36 sıra yükseldi ve ilk 10'a girdi.



FIBA KIZLAR DÜNYA SIRALAMASI'NDA İLK 20 SIRA ŞU ŞEKİLDE:

ABD 847,8

Fransa 751,1

Avustralya 698,4

İspanya 697,4

Kanada 681,2

Macaristan 674

Litvanya 653,3

Belçika 625,1

Slovenya 609,1

İtalya 605,6

Çin 603,9

Japonya 603,5

Almanya 589,4

Çekya 584,7

Finlandiya 570,7

Letonya 562,2

Hırvatistan 556,3

Yunanistan 543,2

Mali 542,7

Mısır 521,2