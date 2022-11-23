Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray sahasında Hapoel Holon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde detaylar sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hapoel Holon basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray , İsrail temsilcisi Hapoel Holon ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hapoel Holonbasketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HAPOEL HOLON BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hapoel Holon basketbol maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de TİVİBU SPOR 2'de canlı yayınlanacak.