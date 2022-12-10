Cedi Osman'ın 17 sayısı yetmedi! Sacramento Kings 106-95 Cleveland | MAÇ SONUCU - ÖZET
Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın 17 sayı 4 ribaunt ile oynadığı maçta Cleveland, Sacramento Kings'e 106-95 mağlup oldu.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 10.12.2022- 10:22
Rocket Mortgaga FiledHouse'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Sacramento Kings 106-95 kazanırken Cleveland'da Cedi Osman'ın kaydettiği 17 sayı 4 ribaunt dikkat çekti. Kazanan Sacramento'da ise Damontas Sabonis 18 sayı 18 ribaunt ile yıldızlaşan isim oldu.
FURKAN KORKMAZ NE YAPTI?
Bir diğer temsilcimiz Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın Los Angeles Lakers'ı 133-122 mağlup ettiği karşılaşmada 2 sayı 3 ribaunt ile oynadı. 76ers'ta Joel Embiid 38 sayı 12 ribaunt 5 asist ile maça damgasını vururken, Lakers'ta Anthony Davis'in 31 sayı 12 ribauntu galibiyet için yeterli olmadı.
NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde sıralandı;
Charlotte Hornets 102-121 New York Knicks
Indiana Pacers 121-111 Washington Wizards
Orlando Magic 113-109 Toronto Raptors
Brooklyn Nets 120-116 Atlanta Hawks
Memphis Grizzlies 114-103 Detroit Pistons
New Orleans Pelicians 128-117 Phoenix Suns
Utah Jazz 108-118 Minnesota Timberwolves
Dallas Mavericks 105-106 Milwaukee Bucks