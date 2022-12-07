NBA'de Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers Los Angeles Lakers'ı devirdi!

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Cavaliers, sahasında Lakers'ı yenerek 25. maçında 16. galibiyetini aldı. Cavaliers'ta 43 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmayla oynayan Mitchell, sahanın en etkili ismi oldu. Jarrett Allen 24 sayı, 11 ribaunt, Darius Garland da 21 sayı, 11 asistle "double double"a imza attı. Cedi Osman ise 6 sayı kaydetti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 11:13