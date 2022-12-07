FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 5. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya geldi. Normal süresi 69-69 tamamlanan ve uzatmaya giden maçta temsilcimiz, Çekya takımını 82-72 yendi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 5. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, normal süresi 69-69 tamamlanan ve uzatmaya giden maçta Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 82-72 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf, konuk ekip oldu. İlk çeyrekte Conde'nin 10, Thomas ve Jones'un da 13 sayısıyla 23 sayı bulan ZVVZ USK Prag, 11 sayılık fark yakaladı: 12-23. Iagupova'nın etkili oyunu ve top çalmalarıyla son bölümde toparlanan sarı-lacivertliler karşısında Çekya temsilcisi, ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de Fenerbahçe Alagöz Holding, ilk periyotta olduğu gibi rakibinin oyununa son bölümde yanıt verebildi. Sarı-lacivertliler, çeyreğin bitimine 4 dakika 45 saniye kala farkı 12'ye çıkaran (24-36) konuk ekibi, Howard, McBride ve Iagupova'nın etkili oyunuyla devrenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala yakaladı: 40-40. Konuk ekip, soyunma odasına 44-42 üstün gitti.

ZVVZ USK Prag, üçüncü periyotta da skor üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ele geçirmesine izin vermeyen Çekya ekibi, özellikle Thomas'ın sayılarıyla son çeyreğe 55-51 önde girdi.

Final periyodu, büyük çekişmeye sahne oldu. Konuk ekibin özellikle Vukosavljevic'le bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı arttırma çabalarına izin vermeyen sarı-lacivertliler, Iagupova, Meesseman ve Howard'ın iyi oyunuyla bitime 4 dakika 35 saniye kala skoru eşitledi: 65-65. Kalan bölümde iki takım da etkili savunma yaparken, maçta normal süre 69-69 tamamlandı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, uzatma bölümüne iyi başladı. Iagupova, McBride ve Epoupa'nın pota altı sayıları, Meesseman'ın üçlüğüyle farkı 10 sayıya çıkaran sarı-lacivertliler, zorlandığı maçta salondan 82-72 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG'DEN SON 3 MAÇTA 3 GALİBİYET

Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Çekya temsilcisi ise grupta ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe'de Iagupova 25, McBride 20, Howard 16 sayıyla galibiyete katkı sundu. Konuk ekipte ise Jones'un 23, Thomas'ın 21 ve Conde'nin 12 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Avrupa Ligi'nde sezona Polkowice (73-46) ve Atomeromu KSC (103-101) yenilgileriyle başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, son üç maçında Olympiakos (95-89), Virtus Segafredo Bologna (85-67) ve ZVVZ USK Prag (82-72) karşısında kazanmış oldu.

MAÇTAN NOTLAR:

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Velena Tomic (Hırvatistan), Ciprian Stoica (Romanya), Alexandra Stan (Romanya)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 2, Howard 16, Djordjevic, Şerife Alperi Onar 2, Meesseman 9, Raca, McBride 20, Iagupova 25, Epoupa 8, Merve Aydın, Stokes

ZVVZ USK Prag: Oblak 6, Conde 12, Vukosavljevic 10, Vyoralova, Halatkova, Vorackova, Thomas 21, Wrzesinski, Jones 23, Fagbenle

1. Periyot: 18-23

Devre: 42-44

3. Periyot: 51-55

Normal süre: 69-69