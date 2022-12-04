Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 9. hafta heyecanı Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı 4 Aralık Pazar günü saat 15:30'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.