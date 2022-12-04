Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Gaziantep Basketbol sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 9. hafta heyecanı Gaziantep Basketbol ile Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP BASKETBOL - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 4 Aralık Pazar günü saat 18:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.