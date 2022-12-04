Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 9. hafta heyecanı Gaziantep Basketbol ile Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GAZİANTEP BASKETBOL - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 4 Aralık Pazar günü saat 18:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.