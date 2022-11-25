Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İtalya ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2022- 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022- 15:50
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
VİRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı 25 Kasım Cuma saat 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.