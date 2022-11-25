Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İtalya ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VİRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı 25 Kasım Cuma saat 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.