Anadolu Efes'te Ergin Ataman farklı galibiyeti yorumladı!

Anadolu Efes'te Ergin Ataman, Olimpia Milano'yu farklı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Şanslıydık. 3'lükler harikaydı, kusursuzdu. Aslında savunmayla kazandık. İlk yarıda ribuandlarda hata yaptık, çok ribaund verdik. Devre arasında bunu konuştuk. İkinci yarıda ribaundları da kontrol ettik. Hücumda ritm bulduk ve bu ritmle harika şutlar soktuk. Farklı bir maç oldu. Normalde Milano'ya karşı burada kazanmak kolay değildir." dedi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 00:31