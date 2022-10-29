Son dakika spor haberi: Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers'a 125-11 mağlup oldu. Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 14 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı.

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı lideri Trail Blazers, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'dan yoksun sahaya çıktığı mücadelede Rockets'ı mağlup etti.

Ev sahibi Trail Blazers'ı galibiyete, 30 sayı, 7 asist, 5 ribaunt üreten Anfernee Simons ve 27 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza atan Jusuf Nurkic taşıdı.

Rockets'ta Eric Gordon 18 sayı, 5 asist, Kevin Porter 16 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma ve Alperen Şengün 14 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla maçı tamamladı.

CAVALIERS, CELTICS'İ UZATMADA YENDİ

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Misafir ekip Cavaliers, 114-114'lük skorla uzatmaya giden karşılaşmayı 132-123 kazandı.

Cavaliers'ta 41'er sayı kaydeden Caris LeVert ve Donovan Mitchell galibiyetin mimarları oldular. Evan Mobley 19 sayı, 10 ribaunt, Jarrett Allen da 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman ise 4 sayı, 2 ribaunt üretti.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 32 sayı, 8 ribaunt ve Jayson Tatum'ın 32 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

BUCKS NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Seyircisi önünde çıktığı New York Knicks maçından 119-108 galip ayrılan Milwaukee Bucks 4'te 4 yaptı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 14 ribaunt, 9 asistle öne çıktı. Jrue Holiday de 16 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Knicks cephesindeyse R.J. Barrett 20 sayı, 5 ribaunt ve Julius Randle 14 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 113-93

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 112-136

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 123-132 (uzatmada)

Washington Wizards-Indiana Pacers: 117-127

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 90-112

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 111-102

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 119-108

San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 129-124

Denver Nuggets-Utah Jazz: 117-101

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 125-111

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 124-111