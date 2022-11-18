Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Panathinaikosile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHCE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 18 Kasım Cuma saat 20.45'te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

7 MAÇ TEK MAĞLUBİYET

Geride kalan 7 maçta 6 galibiyetle bu haftaya da lider giren sarı-lacivertliler, kendi sahasında Panathinaikos engelini aşarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Tek mağlubiyetini Barcelona deplasmanında alan Dimitris Itoudis'in ekibi, son olarak iç sahada Kızılyıldız'ı etkili bir oyunla 93-79 yendi. Bu maçta 25 sayı, 10 ribauntla "double-double"a imza atıp 33 verimlilik puanı alan Johnathan Motley, aynı puanı alan Valencia Basket oyuncusu Chris Jones ile birlikte Avrupa Ligi 7. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

BJELICA BU MAÇTA DA YOK

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı devam eden Nemanja Bjelica, bu maçta da forma giyemeyecek.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ise bu sezon 7 karşılaşmada 2 kez galip geldi. Yoncalar, geçen hafta Baskonia'yı 98-83 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisine nokta koymuştu.