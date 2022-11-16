Banska Bystrica - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurocup Women

EuroCup Kadınlar'da 4. hafta heyecanı Banska Bystrica - Galatasaray maçıyla devam edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Banska Bystrica - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup Kadınlar'da heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Banska Bystrica ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Banska Bystrica - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANSKA BYSTRICA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Banska Bystrica - Galatasaray maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 21:00'de GS TV'de canlı yayınlanacak.