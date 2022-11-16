Banska Bystrica - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurocup Women
EuroCup Kadınlar'da 4. hafta heyecanı Banska Bystrica - Galatasaray maçıyla devam edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Banska Bystrica - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2022- 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022- 15:40
EuroCup Kadınlar'da heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Banska Bystrica ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Banska Bystrica - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BANSKA BYSTRICA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Banska Bystrica - Galatasaray maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 21:00'de GS TV'de canlı yayınlanacak.