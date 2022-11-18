Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Partizan ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022- 12:00
Partizan Basketbol Takımı, Euroleague'nin 8. haftasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PARTİZAN - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı 18 Kasım Cuma günü saat 22.30'da başlayacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.