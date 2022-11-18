Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Partizan ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Partizan Basketbol Takımı, Euroleague'nin 8. haftasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARTİZAN - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı 18 Kasım Cuma günü saat 22.30'da başlayacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.