FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımı'mız ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda yer alan A Erkek Milli Takımı'mız kazanmak istiyor. Sırbistan - Türkiye basketbol maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR
1. PERİYOT SKORU: Sırbistan 24-21 Türkiye
2. PERİYOT SKORU: Sırbistan 37-34 Türkiye
3. PERİYOT SKORU: Sırbistan 54-54 Türkiye
4. PERİYOT SKORU: Sırbistan 77-76 Türkiye
SIRBİSTAN - TÜRKİYE TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sırbistan - Türkiye FIBA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı 14 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'de NTV'de canlı yayınlanıyor.