EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Türk Telekom, Hamburg Towers ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hamburg Towers - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2. hafta maçında Hamburg Towers ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hamburg Towers - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HAMBURG TOWERS - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hamburg Towers - Türk Telekom basketbol maçı 18 Ekim Salı günü saat 20:30'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

Hamburg Towers - Türk Telekom - CANLI İZLE