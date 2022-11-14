A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan 12 Dev Adam'ın koçu Ergin Ataman, "Taraftar, hakemlerin sürekli aleyhimize çalması... Pesic'in gelip benimle muhatap olması olacak iş değil. Geldiğimizden beri, Micic olayından beri bir provokasyon var. Çok güzel bir mücadele ortaya koyduk ama şanssızlık bir türlü yakamızı bırakmıyor. Son saniyede takımımızın en iyi oyuncusu 2'de 0 faul attı. 5'te 5 atmıştı daha önce ama olmadı, spor bu. Buna rağmen bakıldığı zaman 24 faul attı onlar, biz 17 faul attık. Son 15 saniyede Kenan Sipahi'nin penetresinden sonra bir faul çalınmadı. Normal bu tip atmosferlerde ama Eurobasketten hakem performansı bizim adımıza sürekli böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.