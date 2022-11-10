Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı canlı skor (THY EuroLeague maçı canlı izle)

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde 5'te 5 ile Avrupa arenasına başlayan sarı lacivertliler, son mücadeleyi Barcelona karşısında 1 sayı ile kaybetti. Fenerbahçe, seyircisi önünde 5. galibiyetin peşinde. Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2022- 20:00 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022- 20:12