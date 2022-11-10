THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde 5'te 5 ile Avrupa arenasına başlayan sarı lacivertliler, son mücadeleyi Barcelona karşısında 1 sayı ile kaybetti. Fenerbahçe, seyircisi önünde 5. galibiyetin peşinde. Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
1. PERİYOT: F.Bahçe Beko 18-6 Kızılyıldız
FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı 10 Kasım Perşembe saat 20:00'de başladı. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.
Geçmiş karşılaşmalar:
2021-22 – Normal sezon – Kızılyıldız 74-69 Fenerbahçe Beko
2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız
2020-21 – Normal sezon – Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe Beko
2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 77-63 Kızılyıldız
2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 66-63 Kızılyıldız
2019-20 – Normal sezon – Kızılyıldız 68-56 Fenerbahçe Beko
2017-18 – Normal sezon – Kızılyıldız 63 – 80 Fenerbahçe Doğuş
2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 82 – 56 Kızılyıldız
2016-17 – Normal sezon - Kızılyıldız 75 – 73 Fenerbahçe
2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 87 – 72 Kızılyıldız
2015-16 – Top 16 – Fenerbahçe 72 – 65 Kızılyıldız
2015-16 – Top 16 – Kızılyıldız 65 – 88 Fenerbahçe
2015-16 – Normal sezon – Fenerbahçe 79 – 61 Kızılyıldız
2015-16 – Normal sezon – Kızılyıldız 60 – 74 Fenerbahçe