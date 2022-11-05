Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka forması giyen Errick McCollum, bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Amerikalı basketbolcu, bir araba fotoğrafı paylaşarak, "Bu kişiyi polise bildirin. Benim ondan çok daha büyük ve genç olduğumu görünce bana bıçakla saldırdı. Hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlum da yanımdaydı, onları korumak istedim." ifadelerini yadı.

34 yaşındaki ismin bu paylaşımın ardından, çok sayıda basketbolcu ve taraftar McCollum'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.