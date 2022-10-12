Telekom Basket - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında temsilcimiz Telekom Basket ile Pınar Karşıyaka kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Telekom Basket - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Telekom Basket - Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. FIBA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz 2. galibiyetini almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Telekom Basket - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TELEKOM BASKET - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Telekom Basket - Pınar Karşıyaka maçı 12 Ekim Çarşamba günü saat 21:00'de Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.