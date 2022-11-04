THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geliyor. EuroLeague'de 5'te 5 yaparak lider konumda bulunan sarı lacivertliler, İspanyol ekibini de devirerek serisini sürdürmek istiyor. Barcelona - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR
1. PERİYOT: Barcelona 21-19 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Barcelona 34-30 Fenerbahçe Beko
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:30'da başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.