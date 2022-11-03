12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı!

A Milli Erkek Basketbol Takım'ının FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların 16 kişilik kadrosu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 15:43 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022- 15:47