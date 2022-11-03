THY Euroleague'de Anadolu Efes, 6. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor.

💥CANLI SKOR:

Bayern Münih 0-0 Anadolu Efes (İlk periyot oynanıyor)

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLIYOR?

Bayern Münih - Anadolu Efes maçı 3 Kasım Perşembe saat 22:30'da başladı. Audi Dome'daki müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.

ANADOLU EFES SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022- 2023'te çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bayern Münih ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. İki takım arasında Avrupa kupalarında oynanan 8 maçın 5'ini Anadolu Efes, 3'ünü Bayern Münih kazandı.