Aliağa Petkimspor 79-89 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-79 mağlup etti. Lacivert beyazlılarda Micic 17, Clyburn ve Bryant 15'er sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 17:39