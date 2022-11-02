NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Batı takımlarının maçında, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves'u geçerek 7'nci maçında 6'ncı galibiyetine ulaştı ve konferansında ilk sırada yer aldı. Doğu Konferansı ekibi Miami Heat ise sahasında ağırladığı son şampiyon Golden State Warriors'ı 116-109'luk skorla geçerek sezonun üçüncü galibiyetini elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 116-107 yenerek sezonun altıncı galibiyetine ulaştı.

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Batı takımlarının mücadelesinde, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves'u 9 sayı farkla geçerek 7'nci maçında 6'ncı galibiyetine ulaştı ve konferansında ilk sırada yer aldı.

Son 5 maçını kazanan Suns'ta Cameron Johnson 29, Mikal Bridges 19 sayı, Devin Booker 18 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Chris Paul 15 sayı, 12 asist, 8 ribaunt ve 3 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Dördüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 24 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Anthony Edwards 24 sayı ve 6 ribaunt, Naz Reid 13, Jaylen Nowell 10 sayı üretti.

MIAMI HEAT, SON ŞAMPİYONU YENDİ

Doğu Konferansı ekibi Miami Heat, ağırladığı son şampiyon Golden State Warriors'ı 116-109'luk skorla geçerek sezonun üçüncü galibiyetini elde etti.

Heat'te Max Strus 24 sayıyla takımının en skoreri olurken, Jimmy Butler 23 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Bam Adebayo 19 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Duncan Robinson 17 sayı, Kyle Lowry 13 sayı, 9 asist ve 5 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezona iyi başlayamayan ve 8 maçta 5 kez kaybeden Warriors'ta sadece 3 oyuncu, çift haneli sayılara ulaştı. Stephen Curry 23 sayı, 13 ribaunt ve 13 asistle "triple-double" yaparken, Andrew Wiggins 21 sayı ve 5 asist, Klay Thompson ise 19 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

- Sonuçlar

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 99-108

Miami Heat-Golden State Warriors: 116-109

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 116-108

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 116-107