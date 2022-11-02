Son dakika spor haberi: Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele ettiği THY EuroLeague'de 6. hafta maçlar perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İşte maç programı...

EuroLeague'de 6. hafta heyecanı perşembe ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Baskonia evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Bu hafta Anadolu Efes, Almanya deplasmanında Bayern Münih ile oynayacak. Fenerbahçe de İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk olacak.

Ligde geride kalan 5 haftada yenilgisi bulunmayan Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertlilerin ardından ikinci sırada Maccabi Tel Aviv, üçüncü sırada da Olympiakos yer alıyor. Ligde Anadolu Efes ise 11. sırada bulunuyor.

EuroLeague'de 6. hafta programı şöyle:



3 KASIM PERŞEMBE

22.15 Baskonia - Maccabi Tel Aviv

22.30 Bayern Münih - Anadolu Efes

22.30 Panathinaikos - Partizan

22.30 Olimpia Milano - Real Madrid

4 KASIM CUMA

21.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin

22.00 Olympiakos - Valencia Basket

22.30 Barcelona - Fenerbahçe Beko

23.00 AS Monaco - Kızılyıldız

23.00 Virtus Bologna - Asvel





