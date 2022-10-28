Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko CANLI (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko canlı skor)

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe 4'te 4 yaparak muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Anadolu Efes ise 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 20:40 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022- 20:43