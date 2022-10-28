THY Euroleague'de heyecan sürüyor. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ile Dimitris Itudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Anadolu Efes 16-15 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek oynanıyor)
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, 28 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE 4'TE 4 İLE BAŞLADI!
Sarı-lacivertliler, 4'te 4 yaparak başladığı ligde zirvede bulunuyor. İki galibiyet, iki mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor. Takımlar arasında daha önce Avrupa Ligi'nde yapılan 18 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe Beko, 7'sinde ise Anadolu Efes galip geldi.