ULEB Avrupa Kupası B Grubu 3. haftasında Türk Telekom, evinde İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'i 89-77 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 3. haftasında Türk Telekom, sahasında İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i 89-77 yendi.

Türk Telekom, grupta ikinci galibiyetini elde ederken, haftaya lider giren İsrail ekibi ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya pota altında çok iyi başlayan Hapoel Tel Aviv, ilk 3 dakikayı 10-2 önde geçti. Kenardan gelen Tony Taylor ve Erkan Yılmaz'dan skor katkısı alan Türk Telekom, çeyreğin sonunda üstünlüğü ele geçirdi ve ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sert savunma yapan Türk Telekom, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı 14. dakika içinde çift hanelere çıkardı: 36-25. Mavi-beyazlılar, soyunma odasına 15 sayılık avantajla 55-40 üstün gitti.

Türk Telekom, final periyoduna 73-56 önde girdi. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçı 89-77 kazandı.