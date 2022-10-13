FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Telekom Basket'e 83-71 mağlup oldu. Mücadelenin ardından İzmir ekibinin başantrenörü Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu ve yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşadıklarını ifade etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Almanya'da Telekom Basket'e 83-71 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşayacaklarını söyledi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, zor geçmesini bekledikleri müsabakadan mağlup ayrıldıklarını dile getirdi.

Karşılaşmada iyi oynamadıklarını belirten Sarıca, "Yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşayacağız. Bunu oyuncularıma da söyledim, hemen iyi olmamızı bekleyemeyiz." dedi.

Üst üste 3 maç kazandıklarını ama tam anlamıyla hazır olmadıklarını kaydeden Sarıca, "Daha fazla çalışmamız lazım. Bonn'u tebrik ediyorum, iyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Biz, ikinci çeyrek hariç, defansif ribauntlarda ve rakibin ikili oyunlarını durdurmakta zorlandık. Çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini alan Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş Emlakjet ile deplasmanda karşılaşacak.