THY EuroLeague'de 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan taraf 95-92'lik skorla Fransız temsilcisi oldu.
Temsilcimiz EuroLeague'in ilk haftasında Kızılyıldız'ı mağlup etmeyi başarmıştı.
AS Monaco da ilk müsabakasında Virtus Segafredo Bologna'yı 83-66 mağlup etti.
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOT: Monaco 12-20 Anadolu Efes
2. PERİYOT: Monaco 36-35 Anadolu Efes
3. PERİYOT: Monaco 58-60 Anadolu Efes
4. PERİYOT: Monaco 82-82 Anadolu Efes