THY EuroLeague'de 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden zorlu mücadelede kazanan taraf 95-92'lik skorla Fransız temsilcisi oldu.

THY EuroLeague'de 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan taraf 95-92'lik skorla Fransız temsilcisi oldu.

Temsilcimiz EuroLeague'in ilk haftasında Kızılyıldız'ı mağlup etmeyi başarmıştı.

AS Monaco da ilk müsabakasında Virtus Segafredo Bologna'yı 83-66 mağlup etti.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Monaco 12-20 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Monaco 36-35 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Monaco 58-60 Anadolu Efes

4. PERİYOT: Monaco 82-82 Anadolu Efes