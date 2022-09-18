İspanya - Fransa EuroBasket 2022 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2022 final maçında İspanya, Fransa ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İspanya - Fransa EuroBasket 2022 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2022 final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgil tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İspanya - Fransa EuroBasket 2022 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA - FRANSA EUROBASKET 2022 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - Fransa EuroBasket 2022 maçı 18 Eylül Pazar günü saat 21:30'da NTV'de canlı yayınlanacak.