THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 72-59 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, oyuncularının gösterdiği karakterden memnun olduğunu söyledi.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çekti.

Takıma 4 yeni transfer yaptıklarını ve adapte olmanın zaman alacağını aktaran Ataman, "İlk yarıda iyi savunma yaptık, ikinci yarı daha da iyileştirdik. Hızlı hücumlar bulduk. Hücumda etkili değildik ama savunma tarafımız iyiydi. Sahada gördüğüm karakterden tatmin oldum." ifadelerini kullandı.

Clyburn'ün takıma çabuk adapte olmasının tecrübesinden kaynaklandığını vurgulayan Ataman, "Clyburn çok tecrübeli bir oyuncu ve aynı zamanda yıldız. Sistem durduğu zaman kendi yıldız özellikleriyle skor bulabilen bir oyuncu. Sezon başında 11 hazırlık maçı yaptık, Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla 12 maç yaptık. O da takımın oyununu iyi anladı ama maçtan ziyade onun tecrübesi diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

JOVANOVIC: "İYİ BİR ENERJİYLE OYNADILAR"

Kızılyıldız mts Başantrenörü Vladimir Jovanovic, galibiyetinden ötürü Anadolu Efes'i tebrik etti.

Lacivert-beyazlı ekibin çok yüksek bir enerjiyle oynadığını aktaran Jovanovic, "İyi bir ikinci yarı çıkardılar. İyi bir enerjiyle oynadılar. Ofansif olarak ilk çeyrekten itibaren maçı ele alamadık. Çok fazla ofansif ribaunt kaybettik. Doğru şutları da kullanamadık." diye konuştu.