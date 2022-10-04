SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Marek Kukelcik (Slovakya)

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 7, Jaylon Brown 17, Kuzminskas 13, Vitto Brown 8, Delgado 17, McCollum 29, Flatten, Thomas, Berkan

AEK: Frazier 16, Mitchell 19, Williams 17, McGriff 11, Persidis, Madsen 10, Strelnieks 15, Filippakos, Koniaris, Papadakis, Petropoulos

1'İNCİ PERİYOT: 15-21

İLK YARI: 42-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-65

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki sezonun ilk maçında Yunan ekibi AEK'yı 91-88 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele, yeşil-kırmızılıların geçen sezon aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle seyircisiz oynandı. Çekişmeli geçen mücadelede McCollum 29, Jaylon Brown ve Delgado 17'şer, Kuzminskas 13 sayıyla Karşıyaka'ya galibiyeti getiren isimler oldu. Pınar Karşıyaka gruptaki ikinci maçında 12 Ekim Çarşamba günü Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a konuk olacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Karşıyaka'dan Kuzminskas, AEK'dan Fraizer üst üste 3 sayılık basketlerle takımlarını sırtladı. Fraizer ve Mitchell'in etkili performanslarıyla öne geçen Yunan ekibi, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı. İkinci periyodun başında AEK farkı 7 sayıya kadar çıkarsa da McCollum'un devreye girmesiyle farkı eriten İzmir ekibi, devrenin bitimine 5 dakikada kala Kenan Sipahi'nin üçlüğüyle skoru 30-30'a getirip ardından Kuzminskas'ın üçlüğüyle 33-30 öne geçti. Çekişmeli geçen periyot, Delgado'nun son saniyede tiplediği topla 42-42 berabere bitti. Üçüncü periyodun başında Pınar Karşıyaka, McCollum'un müthiş performansıyla 10 sayı farkla öne geçti. Farkı kapatan Yunan ekibi periyodun bitimine 2 dakika kala yeniden 65-64 üstünlüğü yakaladı. Jaylon Brown'ın üçlüğüyle kendine gelen yeşil-kırmızılılar, McCollum'un basketiyle dördüncü periyoda 69-65 önde başladı. Son periyotta AEK'nın farkı erittiği anlarda Jaylon Brown, Vitto Brown, Delgado ve McCollum'la kritik sayılar bulan Karşıyaka, salondan 91-88 galip ayrıldı.