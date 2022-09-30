Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarıyla buluştu. Koç Ergin Ataman, sakatlanan Shane Larkin hakkında konuştu. Ataman, "Larkin'in ne zaman döneceği tam olarak belli değil. 15 Ekim'de Amerika'da ameliyatını yapan doktora kontrolü var. Tam 1 ay olmuş oluyor. Kasım ayının sonuna doğru ancak maç oynayacak duruma geleceğini düşünüyoruz. Bir transfer yapıp yapmayacağımız konusunda pazartesi günü yönetim kuruluyla değerlendireceğiz. Biz şu anda bakıyoruz, kim var boşta diye. Larkin'in boşluğunu dolduracak bir oyuncu bulursak bunu değerlendirebiliriz." dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Avrupa basketbolunda, EuroLeague'de hiçbir kulübün başaramadığı 3 yıl üst üste şampiyonluk unvanını almak istiyoruz" dedi.

36'ncı Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 71-62 mağlup ederek üst üste 3'üncü kez kupayı müzesine götüren Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, 2022-2023 Sezonu Medya Buluşması'nda basın mensupları ile bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki buluşmada açıklamalarda bulunan deneyimli başantrenör, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Tabii ki hedeflerimiz büyük, rakiplerimiz her kulvarda güçlü. Bu sezon gerek Türkiye Ligi'nde gerek ise EuroLeague'de çok büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum. Biz de takımda geçtiğimiz yıllara oranla bir değişime gittik sezon başında. Yeni 5 tane oyuncumuz var. Onları takımda hazırlık döneminde iyi monte ettiğimizi düşünüyorum. Pazar günü Galatasaray ile lig sezonunu açacağız. Önümüzdeki cuma günü de Kızılyıldız ile EuroLeague sezonunu açacağız. Yoğun bir maraton bizi bekliyor. Hedeflerimiz aynı, bundan sonrasına adım adım bakacağız" dedi.

"LARKIN'İN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK BİR OYUNCU BULURSAK DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Milli takımda sakatlık geçiren Shane Larkin'in son durumuyla ilgili bilgi veren Ataman, "Larkin'in ne zaman döneceği tam olarak belli değil. 15 Ekim'de Amerika'da ameliyatını yapan doktora kontrolü var. Tam 1 ay olmuş oluyor. Kasım ayının sonuna doğru ancak maç oynayacak duruma geleceğini düşünüyoruz. Bir transfer yapıp yapmayacağımız konusunda pazartesi günü yönetim kuruluyla değerlendireceğiz. Biz şu anda bakıyoruz, kim var boşta diye. Larkin'in boşluğunu dolduracak bir oyuncu bulursak bunu değerlendirebiliriz. Ben yönetime raporumu vereceğim" ifadelerini kullandı.

"EUROLEAGUE'DE KİM İYİYSE O OYNAR"

Takımdaki yerli rotasyonuyla ilgili yorum yapan Ataman, "EuroLeague ve Türkiye Ligi'ni ayrı değerlendirmek gerekiyor. EuroLeague'de kim iyiyse o oynar. Herhangi bir Türk oyuncu, Fransız oyuncu, Sırp oyuncu bizim için fark etmez. Geçmiş dönemlerde bu takımda ciddi rol alan Türk oyuncular oldu, Sertaç Şanlı gibi. Bu tarzda görev verdiğimiz yerli oyuncularımız da iyi performans alırsak, EuroLeague'de de onları değerlendiririz. Bu sezon Yiğitcan ayrıldı, rotasyonda önemli bir oyuncuydu. Buna mukabil Egehan'ı ilave ettik. Geçen yıla göre bir eksik ya da fazlamız olduğunu düşünmüyorum. Mevki olarak bir değişiklik oldu. Türkiye Ligi'nde biz yerli oyuncularımızı geçen yıl oldukça sık kullandık. Gene Türkiye Ligi'nde kullanacağız. Hedefi EuroLeague'de şampiyonluk olan bir takımda kim iyiyse o oynar. Bunu da değerlendireceğiz" diye konuştu.

"PERFORMANSIMIZ EUROLEAGUE İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Sezon öncesinde kendisinin milli takımda olduğu dönemde kamp çalışmalarını kendisinin teknik ekibinin sürdürdüğünü dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Biz ekip olarak çok uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Anadolu Efes'te bizim 6'ncı yılımız. Daha önce de birçok arkadaş ile, Yakup Sekizkök ile de çalışmıştık. Bu sezon takıma yeni dahil olan oyuncular oldu. Birçoğu geçtiğimiz hafta geldi. Mbaye ve Polonara, milli takımdan dolayı geç geldiler. Takımın hazırlık dönemini iyi geçirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe maçında zaman zaman iyi oynadık ama EuroLeague'e tam anlamıyla hazır olduğumuzu söyleyemem. Ciddi hatalar yaptık. Zaman içerisinde takım oturacaktır. Çok ciddi hazırlık maçları yaptık. Üst seviyede maçlar yapmamız bizi daha iyi hazırlamış olabilir. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının çok ölçü olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe bize göre daha yeni bir takım. Performansımız EuroLeague için yeterli değil" değerlendirmesinde bulundu.

"EUROLEAGUE'DE HİÇBİR KULÜBÜN BAŞARAMADIĞI 3 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK UNVANINI ALMAK İSTİYORUZ"

"Biz geçtiğimiz sezonda olduğu gibi büyük hedeflerle başlıyoruz" diyen Ataman, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle bu sezon EuroLeague'de çok büyük bir hareketlilik oldu. Takımlar kadrolarında ciddi olarak revizyona gitti. Tüm takımların hedefinde olan bir takım konumundayız. Biz de geçtiğimiz sezonla alakalı bazı önemli değişiklikler yaptık. Yönetim ciddi anlamda fedakarlıkta bulundu. Micic ve Larkin'i takımda tutmayı başardık. Clyburn, Zizic ve Polonara gibi EuroLeague için önemli oyuncular transfer ettik. Türkiye Ligi'nde en beğendiğimiz oyunculardan olan Mbaye'yi aldık. Çok büyük bir rekabet olacağı ortada. Bizim yapmamız gereken en önemli şey, biz geçen sezon EuroLeague'e kötü başladık, zor toparladık. Bu sezon iyi başlamak istiyoruz. Larkin'in olmayacak olması bir dezavantaj ama bunu mazeret olarak görmeyeceğiz. Avrupa basketbolunda, EuroLeague'de hiçbir kulübün başaramadığı 3 yıl üst üste şampiyonluk unvanını almak istiyoruz."

"ŞU ANDA SADECE ANADOLU EFES'E KONSANTRE OLDUM"

Milli takımla Anadolu Efes'i aynı anda yönetmesinde bir sıkıntı olup olmadığıyla ilgili gelen soruya Ergin Ataman, "Bir sıkıntı şu ana kadar görmedim. Yaz döneminde zaten Anadolu Efes'in maçları yoktu, transferleri de zaten tamamlamıştık. Sezon başı hazırlığında da teknik kadronun yıllardır birlikte çalışmasından dolayı iyi bir dönem geçirdik. A Milli Takım'ın özellikle Fransa maçında almış olduğu talihsiz mağlubiyet, benim epeyce canımı sıktı. İlk 1 hafta moral olarak çok aşağıdaydım. Fransa maçının ertesi günü hemen Efes'in kampına dahil oldum ki Fransa maçını unutabilmek için. Şu anda sadece Anadolu Efes'e konsantre oldum. Milli takımın kasım ayında pencere maçları var. Tüm oyuncular kendi takımlarında, ben de öyleyim. Zamanı geldiğinde ben de oyuncularımla birlikte tekrardan milli takıma konsantre olacağım tabii ki" yanıtını verdi.

"ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK ÇOK ZOR DEĞİL"

FIBA ile EuroLeague arasındaki çekişme sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde FIBA'nın milli takım pencere maçlarıyla alakalı bir adım atmasını değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Burada FIBA'nın bir yaklaşımı olmuş, ben de dün haber aldım. EuroLeague de bir yaklaşımda bulunup milli maçların olduğu haftalarda perşembe-cuma maçlarını çarşamba-perşembeye çekerse, en azından maçlar çakışmamış olur. Bana göre olumlu bir gelişme, yıllar sonra bir adım atılmış. Daha net adımlar da atılabilir. Bunu çözüme kavuşturmak çok zor değil. Burada tabii ki milli takımlar da çok önemli. Dünya Kupası elemelerinde son dört maça gelindi. Çok kritik bir dönemeç. O açıdan ben FIBA'nın bu yaklaşımını olumlu buluyorum. EuroLeague de maçları hatta keşke salı-çarşambaya çekse, milli arada herkes rahatlamış olur. Olumlu bir gelişme olarak görüyorum" dedi.

"TARAFTAR BİZE GÜÇ VERİYOR"

Anadolu Efesli taraftarların takım için bir sinerji yarattığının altını çizen Ataman, "Baskıdan ziyade o sinerji çok önemli. Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de oynanan son 8-9 maçın tamamı kapalı gişe oynandı Sinan Erdem'de. Bu sezon ilk maçtan itibaren bunun böyle olacağını düşünüyorum. Anadolu Efes takımı sadece kendi taraftarı tarafından değil, Türkiye'de sporu, basketbolu seven kişiler tarafından takip edilen bir takım. Son 2 sezonun EuroLeague şampiyonu olarak. Özellikle EuroLeague maçlarında çok ciddi bir atmosfer yaşandı geçtiğimiz yıllarda. Buraya gelen herkes keyif aldı. Bazen kaybedeceğimiz maçlar da olacaktır ama buraya gelen taraftarların fair-play ruhu içerisinde hem eğlendiğini hem de sinerji oluşturduğunu görmek istiyoruz. Taraftarın bize güç verdiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"BU TRANSFERLERİ HÜCUMDA ÇEŞİTLİLİK KAZANMAK İÇİN YAPTIK"

Lacivert-beyazlı takımda hücum çeşitliliği yaratmak adına transfer döneminde kadrolarında değişikliklere gittiklerini dile getiren Ergin Ataman, "Bu transferleri biraz da hücumda çeşitlilik kazanmak için yaptık. Takımlarda çok ciddi bir adam değişme savunması başladı. Onun için sırtı dönük oyunlardan daha bir 5'e 5, yarı saha oyunumuzu da çeşitlendirmemiz gerektiğini gördük. Alan paylaşımını daha iyi yapmamız lazım, oyuncuların daha çok alışmaları lazım. Ben bu sezon kadromuzun daha kapasiteli, daha geniş ve hücum çeşitliliği olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

GALATASARAY MAÇI YORUMU: BU TİP MAÇLARDA FAVORİ OLMAZ

Pazar günü oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına değinen deneyimli koç, "Galatasaray geçtiğimiz sezon bizi çok zorladı. Yarı final serisinde tam da EuroLeague şampiyonluğundan döndükten iki gün sonra başlayan ve 5'e uzayan seri bizi ciddi anlamda zorladı. İyi bir takımdı Galatasaray ama onlar da ciddi bir kadro değişimine gittiler. O açıdan nasıl bir maç olacağını ben tam kestiremiyorum. Galatasaray'ın analizine bu akşam başlayacağım ama mutlaka iyi bir maç olacaktır. Bir derbi maçı. İki takım da tabii ki kazanarak lige başlamak isteyecek. Bu tip maçlarda favori olmaz. Biz de iyi hazırlanıp tabii ki galibiyetle başlamak istiyoruz" yorumunu yaptı.

"OYUNCULARIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Türkiye'nin Fransa ile oynadığı maçın ardından başta Cedi Osman olmak üzere birçok oyuncuya haksız eleştirilerde bulunulduğunu kaydeden Ergin Ataman, şunları söyledi:

"Fransa maçından sonra ben çok uzun bir süre konuşmadım, kamuoyunda özellikle bazı oyuncularımız özelinde, özellikle de Cedi Osman üzerinde çok ciddi bir eleştiri ve yıpratılma yaşandı. A Milli Takım'da görev yapan tüm oyuncularımız, EuroBasket boyunca müthiş bir mücadele sergilediler. Takımımızın en önemli parçası Larkin'in daha ilk maçta elinden ciddi şekilde sakatlanması, Gürcistan'da kalan 4 maçı sakat sakat oynaması, daha sonrasında İspanya maçında çekilen MR sonucunda Fransa maçında oynayamamasına rağmen, takımımızın Fransa gibi finalist bir takım karşısında göstermiş olduğu mücadele, karakter bence tüm Türk sporseverlerin gurur duyması gereken bir karakterdi. Bunu tüm takım olarak sağladık. Cedi Osman'ın maçın bölümünde 2 faul atışı kaçırması herkesin başına gelebilecek bir şey. 2 gün sonra İtalya'nın en iyi oyuncusu Simone Fontecchio da 2 faul atışı kaçırarak İtalya'yı madalyadan etmiş oldu. Topun kenardan çıkartılırken top kaybı yapılıyorsa oyuncuya bağlayamazsınız, bunun sebebi teknik ekiptir. Fransa maçını teknik olarak çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Hiç kimse Türk Milli Takımı'nın Fransa'yı yeneceğini düşünmüyordu, biz buna çok yakındık. Hep birlikte maçın son saniyelerinde bir hata yaptık, belki de hiç kimseye inanmadığımız madalyadan, şampiyonluktan etti bizi o hatalar. Başta Cedi Osman olmak üzere, turnuva boyunca, kamp boyunca çalışkan şekilde Türk Milli Takımı'nın başarısı için ter döktüler. Hiçbir oyuncumuzu bu şekilde karalamaya hakkımız yok. Oyuncularımıza sahip çıkmamız lazım. İlk maçtan itibaren oyuncularımız eleştirilmeye başlanıyor. Bir sinerji yaratmamız gerekiyor. Negatif düşünceyle bir yere varamayız. Elimizde 24 yaş ortalaması olan bir Türk basketbol takımı var. Bundan sonraki 2025 Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın madalyaya ulaşacağını düşünüyorum."

Ergin Ataman son olarak, oyuncuların ailelerinin sosyal medyada yaptığı paylaşımların ortalığı hararetlendirip hararetlendirmediği noktasında gelen soruya ise "Ortalık hararetleniyor çünkü siz basın olarak bu takımı takip etmiyorsunuz, bu takımın yanında değilsiniz. Ama magazin basını en ufak değerlendirmeyi haber yapıyor. Kaç kişi vardı Fransa maçında? Kim vardı? Bundan sonra spor basınını değil, magazin basınını çağırın" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

