Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

1. HAFTA

30 Eylül Cuma:

19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara)

1 Ekim Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

2 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Galatasaray Nef (Sinan Erdem)

15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey)

3 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Ayos Konyaspor Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

2. HAFTA

7 Ekim Cuma:

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Muradiye)

8 Ekim Cumartesi:

13.00 Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Ayos Konyaspor Basketbol-TOFAŞ (Selçuklu Belediyesi)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom (TOFAŞ)

9 Ekim Pazar:

13.00 Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (ENKA)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

10 Ekim Pazartesi:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)