Almanya - İspanya EuroBasket yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2022 yarı final maçında Almanya ile İspanya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Almanya - İspanya EuroBasket 2022 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2022 yarı final maçında Almanya ile İspanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgil tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Almanya - İspanya EuroBasket 2022 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALMANYA - İSPANYA EUROBASKET 2022 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya - İspanya EuroBasket 2022 maçı 16 Eylül Cuma günü saat 21:30'da NTV'de canlı yayınlanacak.