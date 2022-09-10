TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI - EUROBASKET 2022 📺 | Türkiye - Fransa basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI | Berlin'de Fransa ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan 12 Dev Adam, EuroBasket'te çeyrek finale çıkacak takımı belirleyecek maç öncesi hazırlıklarını tammalıyor. Maçı canlı takip etmek isteyen sporseverler ise Türkiye - Fransa basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
A Milli Basketbol Takımımız 12 Dev Adam, EUROBASKET kapsamında Berlin'de, Fransa ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finali rakibini belirleyecek karşılaşma öncesi Türkiye - Fransa basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları, en çok aratılanlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. İşte Türkyie - Fransa EUROBASKET karşılaşması hakkında detaylar...
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TÜRKİYE - FRANSA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Arena Berlin'de bugün oynanacak Türkiye-Fransa maçı Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak. Heyecanlı karşılaşma NTV'de naklen canlı yayınlanacak.
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI SKORLARI
1 Eylül Perşembe
17.15 Türkiye 72–68 Karadağ
3 Eylül Cumartesi
17.15 Bulgaristan 87–101 Türkiye
4 Eylül Pazar
20.00 Türkiye 83–88 Gürcistan
6 Eylül Salı
14.30 Belçika 63–78 Türkiye
7 Eylül Çarşamba
14.30 Türkiye 69-71 İspanya
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMIMIZ ADAY KADROSU
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir