TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI - EUROBASKET 2022 📺 | Türkiye - Fransa basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalin kaderini belirleyecek olan maçına çıkmaya hazırlanan 12 Dev Adam, Fransa ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Berlin'de gerçekleşecek mücadele öncesi arama motorlarında sprorseverlerin araştırdığı Türkiye - Fransa basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI | Berlin'de Fransa ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan 12 Dev Adam, EuroBasket'te çeyrek finale çıkacak takımı belirleyecek maç öncesi hazırlıklarını tammalıyor. Maçı canlı takip etmek isteyen sporseverler ise Türkiye - Fransa basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

A Milli Basketbol Takımımız 12 Dev Adam, EUROBASKET kapsamında Berlin'de, Fransa ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finali rakibini belirleyecek karşılaşma öncesi Türkiye - Fransa basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları, en çok aratılanlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. İşte Türkyie - Fransa EUROBASKET karşılaşması hakkında detaylar...

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TÜRKİYE - FRANSA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arena Berlin'de bugün oynanacak Türkiye-Fransa maçı Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak. Heyecanlı karşılaşma NTV'de naklen canlı yayınlanacak.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI SKORLARI

1 Eylül Perşembe

17.15 Türkiye 72–68 Karadağ

3 Eylül Cumartesi

17.15 Bulgaristan 87–101 Türkiye

4 Eylül Pazar

20.00 Türkiye 83–88 Gürcistan

6 Eylül Salı

14.30 Belçika 63–78 Türkiye

7 Eylül Çarşamba

14.30 Türkiye 69-71 İspanya

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMIMIZ ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir