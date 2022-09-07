TÜRKİYE İSPANYA MAÇI CANLI - EUROBASKET 2022 📺 | Türkiye - İspanya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI CANLI - EUROBASKET 2022 📺 | Türkiye - İspanya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Basketol Takımı EuroBasket 2022 A Grubu'nda 5'inci maçına çıkmaya hazırlanıyor. İspanya ile karşılaşacak A Milli Takımımızın basketbol maçını canlı izlemek isteyen vatandaşlar arama Türkiye - İspanya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 12:00