SON DAKİKA: 12 Dev Adam'ın rakibi Fransa oldu!
A Milli Basketbol Takımımızın son 16 turundaki rakibi Fransa oldu.Türkiye-Fransa maçı 10 Eylül Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 07.09.2022- 20:18 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 20:27
Adını bir üst tura yazdıran Ergin Ataman'ın ekibi son 16 turunda B Grubu'nu 3. sırada noktalayan Fransa ile karşılaşacak.
Türkiye - Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda?
EuroBasket 2022 son 16 turu Türkiye-Fransa maçı 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Berlin'deki mücadelenin saati henüz açıklanmadı.